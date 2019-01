Jestli existují místa, kde nezažijete podzimní mlhu a mrzutost přírody, pak je to právě Keňa. Do ní se vydali Jan Kříštka a Radek Bortel, kteří si taktéž připravili o této zemi přednášku a to s názvem Keňa z ptačí perspektivy. Besedu doplněnou o filmy a fotografie z putování uvidíte v akademické posluchárně Kulturního domu Kopřivnice v úterý 13. listopadu od 18 hodin. Vstupné na besedu je dobrovolné. (tj)