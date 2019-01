Město zve na plavání a bruslení

Sportem ku zdraví, tímto heslem se zřejmě řídí město Kopřivnice, které na závěr roku otevírá brány svých sportovišť. Název akce Neseď doma, přijď sportovat! vybízí k pohybu. „Přežírací“ čas plný cukroví a bramborového salátu tak můžou lidé přijít vyvážit sportováním, a to na zimním stadionu a krytém bazénu. Tato místa se otevřou 23. a 31. prosince zcela zdarma. V předvánoční den se bude plavat od 10 do 19 hodin a bruslit od 14.30 do 15.45 hodin. V poslední den tohoto roku budou mít plavci otevřeno od 9 do 12 hodin a na ledě se bude moci bruslit od 10.30 do 11.45 hodin. (hv)