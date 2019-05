Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Tohle přesně se stane Mie, jedenáctileté dívce, která se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe. Ve lví rezervaci se ji splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane skutečný silný lev. Jenomže Mia zjistí, že rodinné farmě se zase tak dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného bílého lva jako trofej pro lov turistů. Mia a lev nemají jinou možnost, než utéct, a vydat se spolu na úžasnou cestu do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli pro Charlieho bezpečné místo a lví království. Snímek o tom, že přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a opravdové dobrodružství natočil francouzský režisér Gilles de Maistre a do hlavních rolí obsadil například Daniah De Villiers, Mélanii Laurent či Langleyho Kirkwooda. Dobrodružný film Mia a bílý lev hraje kino Frenštát pod Radhoštěm v pátek 10. května od 18 hodin. Lístek na film stojí 130 Kč pro dospělého diváka, děti mají o 20 Kč lístek levnější.