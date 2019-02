Co by byla kapela bez bubeníka? Miloš Meier tvrdí muziku ve skupině Dymytry a byl vybrán i do superskupiny Michala Pavlíčka. Ve středu 20. února se ale v kulturním domě v Příboře představí sám v show Miloš Meier Druming Syndrome. Začíná v 19 hodin.