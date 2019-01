Minizoo láká na tropickou faunu

Žáby, želvy, ryby, hady, ještěry a také exotické rostliny a další zajímavé exempláře mohou spatřit návštěvníci Štramberka. Stačí, když se při cestě na hrad s věží Trúba zastaví pod schody na náměstí v domě číslo 3, kde Marek jeřábek provozuje Mini zoo Aqua terra. Expozici, která funguje jako součást zařízení pro chov a odchov akvarijních a terarijních zvířat, pěstování kaktusů a tropických rostlin, její majitel provozuje od roku 2003 a až na výjimky se jedná o exempláře odchované v lidské péči. Štramberské Minizoo je možno navštívit v období do května do srpna v době od 10 do 17 hodin, v době od září do dubna se zavírá o hodinu dříve. Dospělý zaplatí za vstup 25 korun, studenti, důchodci a ZTP 20 korun, dítě od 3 do 15 let 15 korun. Existují i rodinná vstupné a možnost školních výletů. Více informací je možno získat na webové adrese: www.mini-zo-stramberk.cz.