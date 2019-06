Místo fotbalistů budou na hřišti muzikanti

Druhý ročník multižánrového – nezávislého festivalu ProRock Fest 2019 pořádá v sobotu 15. června Prorock bistro ve spolupráci s M-klubem ValMez. Festival se uskuteční v areálu fotbalového hřiště v Kuníně a návštěvníci se mohou těšit na vydatnou porci muziky. Zahrají folk-rockové Houby z Valašského Meziříčí, rock screamo kapela Eponie z Brna, vsetínští trash metaloví Irokez, milovníkům symfonického melodického metalu jistě udělá radost brněnská squadra Arch Of Hell. Tvrdší muziku bude zastupovat hard coreová parta Black Adder z Valašského Meziříčí, s „nablýskaným“ glam rockem se představí frýdečtí Bad Joker´s Cream a hudební menu doplní také rock crossoverová kapela Menu 65 z Oder.

Pro ty, kdo do Kunína přijedou dříve, nabízí organizátoři možnost prohlídky nedalekého zámku, a to zdarma v době od 13 do 15 hodin. Děti i odvážlivci mohou využít možnosti malování na obličej, kromě klasického občerstvení čeká na návštěvníky také Welcome drink. Festival začíná v 16 hodin. (ipa)