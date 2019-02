Modernizace města

Město Kopřivnice chce zodpovědět dotazy občanů ohledně změn v centru. V pondělí 4. února se koná vernisáž výstavy, která má za úkol tyto hlavní otázky zodpovědět. Od 16 hodin bude ve vestibulu radnice k vidění dvanáct panelů, které vysvětlují průběh revitalizace města, její jednotlivé fáze a milníky. „Lidé budou moci nahlédnout do minulosti tohoto záměru a zjistit, že rekonstrukce, do které se pouštíme, není impulzivním rozhodnutím,“ uvádí Miroslav Kopečný, starosta města Kopřivnice. Koho neuspokojí informace z výstavy, může se na vernisáži sám zeptat. Výstava potrvá do konce března.