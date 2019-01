Mrtvola odhalí charaktery

Těšínské divadlo je součástí kulturního života ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nyní jeho herci přivážejí hru Osm žen. „Mohly to být veselé Vánoce prožité v kruhu rodinném, jenže sváteční idylu naruší nalezená mrtvola. Reakce přítomných žen jsou přímo úměrné jejich charakteru, a tak se komediální situace střídají s dramatickými. Robert Thomas, mistr tohoto žánru, vede hru k překvapivému rozuzlení,“ stojí na webových stránkách divadla. Jaké rozuzlení? To se dozví každý, kdo zavítá ve čtvrtek 10. nebo v pátek 11. ledna do frenštátského kina. Začátky představení jsou v 19 hodin.