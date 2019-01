Muzeum představí sílu a moc rostlin

Léčitelství a používání léčivých rostlin je v naší společnosti stále populární. Kdo se chce dozvědět něco zajímavého a možná i nového, neměl by váhat a měl by se ve čtvrtek 7. června vydat do Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. V 17 hodin se tam uskuteční vernisáž výstavy nazvané Léčivá síla a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska. Výstava zahrnuje témata jako svět rostlin v medicíně, v kuchyni, v léčitelství lidí i zvířat a také v obyčejích a ve společnosti. Výstava potrvá až do 30. září.