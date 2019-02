Muzika připomene Erica Claptona

Eric Clapton Tribute Band přijíždí v úterý 5. února do Bílovce. Erica Claptona, jednoho z nejlepších bluesových kytaristů, k jehož známým skladbám patří třeba Layla, Sunshine of your love, White room či Tears in heaven napodobí Cliff Stevens, jenž je své předloze velmi podobný, a je považován za její věrnou kopii. Hudbě se profesionálně věnuje už 35 let a za svou kariéru se dostal do různých kapel, vystupoval na International Jazz Festival v Montrealu, kde hrál pro 14 tisíc diváků. Koncert, který určitě potěší příznivce dobré muziky začíná v kulturním domě v 18 hodin.