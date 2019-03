Na bíloveckém gymnáziu si zájemci budou moci vyrobit ptačí budky

V rámci Mezinárodního dne ptactva připravilo Gymnázium Mikuláše Koperníka další aktivitu pro širokou veřejnost. Tentokráte zaměřenou na podporu drobných pěvců. „V rámci tohoto miniprojektu si budou moci zájemci sestavit vlastní ptačí budku. Celkem bude k dispozici padesát stavebnic pro tři druhy zpěvných ptáků – sýkoru modřinku, sýkoru koňadru a lejska,“ řekl Pavel Mrva, ředitel školy a autor projekt.

Akce se bude konat od 14 do 17.30 hodin a je určena pro veřejnosti bez omezení věku. „Nejraději však uvítáme žáky 1. stupně základní školy a jejich rodiče,“ doplnil Mrva.

Sestavování budek bude probíhat v učebně biologie v přízemí gymnázia. Účastníci akce by si s sebou měli přinést pouze vlastní ruční nářadí – kladívko střední velikosti a šikovné ruce. U nejmenších účastníků je vhodná přítomnost zdatného pomocníka. „Stavebnice jsou velice jednoduché a zvládne je i úplný laik. Sestavené budky si pak účastníci po vyplnění krátkého dotazníku mohou odnést s sebou domů.

Nedílnou součástí projektu pak bude sběr informací o obsazenosti jednotlivých budek za rok 2019 a následné vytvoření mapy druhové hustoty drobných pěvců na území města,“ doplnil ředitel bíloveckého gymnázia Pavel Mrva.

V rámci akce budou moci účastníci zhlédnout malou interaktivní výstavu zaměřenou na myslivost. Abyste měli jistotu, že na vás zbude budka, můžete si ji rezervovat na adrese pmrva@gmk.cz. Rezervace budou přijímány do 31. března 2019 nebo do vyčerpání zásob.

Projekt Adoptuj budku zaštiťuje ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří v Bartošovicích a senátor PČR Petr Orel.