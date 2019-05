Na Fojtství se bude malovat

Všichni, kdo rádi tvoří, chtějí si vyzkoušet něco nového nebo chtějí potěšit maminku vlastnoručně vyrobeným dárečkem, mají tu nejlepší příležitost v sobotu 4. května. Stačí, když vyrazí na výtvarný den do Muzea Fojtství v Kopřivnici, kde se bude konat malování enkaustikou. Enkaustika je starověká malířská technika malování horkým voskem vhodná pro každého. K enkaustickému malování nejsou nutné umělecké znalosti a dovednosti. V krátké době si lze tuto techniku osvojit. Malování pestrými barvami přináší spoustu nevšedních překvapení a zážitků. Běhen dne budou účastníci malovat enkaustickou technikou na dřevěná srdíčka různých tvarů, procvičí si práci s enkaustickým perem a také s enkaustickou keramickou deskou. Zájemci si rovněž budou moci vytvořit brož do vlasů nebo ozdobu na tričko. Pracovat budou účastníci s materiálem foamiran a používat tavící pistoli. Malování bude probíhat od 9 do 16 hodin v Muzeum Fojtství v Kopřivnici, vstupné na osobu činí 40 nebo 60 Kč podle typu dekorace. (tj)