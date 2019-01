Na kole až k poutnímu místu

Na cyklostezky zatím skoupé Novojičínsko nabízí jednu cyklostezku, která udělá radost i méně zdatným cyklistům. Začíná v Odrách naproti podniku Semperflex Optimit prakticky na břehu řeky Odry. V loučkách, místní části Oder se mění v cyklotrasu, neboť vede po silnici, která ale není příliš frekventovaná, a to až do Jakubčovic nad Odrou. Tam za fotbalovým hřištěm opět začíná cyklostezka, která vede až do Klokočůvku, kde vyúsťuje opět na málo frekventovanou silnici. Ta se stáčí směrem k Odře a dá se po ní dojet k rekreačnímu středisku Maria Skála a ke stejnojmennému poutnímu místu s pramenem, prý léčivé, vody. Trasa měří okolo 12 kilometrů a má jen nepatrné převýšení.