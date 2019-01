Na kole do horských vesnic Ázerbájdžánu

Ázerbájdžán je podle těch, kdo toto místo na zeměkouli navštívili, fascinující země, kde na každém rohu číhají na návštěvníka pozoruhodné scény a momentky, události pravidelně nabírají zcela nepředvídatelný vývoj. Potvrzuje to také šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek, který vystoupal do odlehlých vesniček na úpatí hor Ázerbájdžánu a potvrdil si, že nejsilnější zážitky a fascinující život se odehrává v zapadlých koutech země. Kdo má zájem vyslechnout si jeho poutavé vyprávění, neměl by v úterý 20. listopadu v 18 hodin chybět v městské knihovně v Novém Jičíně.