Na kole přes Afriku

Tadeáš Šíma se vydal na sólovou expedici přes Afriku a přejel celý kontinent od severu až na jih. Před dvěma lety vyjel na kole z Prachatic s cílem došlapat do Kapského Města v Jihoafrické republice. Ovšem jeho cesta skončila už v Maroku, kde ho parta zlodějů připravila o kolo. Vloni však vyrazil znovu, tentokrát z marockého města Tangier a do Kapského Města dorazil. O tom, co všechno během své cesty viděl a zažil, popovídá 12. dubna od 18 hodin ve Vile Machů. Vstupné 100 Kč.