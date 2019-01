Na kole se dá dojet až na Radhošť

Jedna z nejnáročnějších cyklotras na Novojičínsku je ta, která vede na Pustevny. Pokud si na ní cyklista troufá, musí se nějak dopravit do Trojanovic - Ráztoky k parkovišti, odtud je to již jen kousek ke Knížecí cestě, která má od roku 2017 nový asfalt. Na silnici je zákaz vjezdu motorových vozidel, a tak si cyklista může užít – pokud mu tedy nevadí trvalé sedmikilometrové stoupání do Pusteven. Kdo nebude mít dost, může vyrazit ještě na vrchol hory Radhošť ke kapli Cyrila a Metoděje. Zhruba v půli trasy může spočinout a občerstvit se u sochy Radegasta, restaurace

s občerstvením je i na Radhošti. Trasa z Pusteven na Radhošť měří 4 kilometry a je nutné počítat s kvalitou úměrnou horskému terénu. Veškerá námaha ale stojí za krásné pohledy do beskydské krajiny. (ipa)