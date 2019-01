Milovníci koupání, kteří mají raději větší vodní plochu, mohou vyrazit do Heiparku v Tošovicích, místní části Oder. Nádrž o rozloze 70 krát 50 metrů, jejíž součástí je i brouzdaliště s hloubkou od 0,3 do 1,5 metru, je otevřena až do 21 hodin.