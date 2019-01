Nemocnice zve na vyšetření

Vyšetření z kapky krve, kontrola znamének, spirometrie, prevence rakoviny i měření hladiny stresu a stavu cév, to vše a mnohá další vyšetření nabízí ve čtvrtek 8. listopadu Nemocnice Nový Jičín, člen skupiny AGEL. V rámci akce Den prevence si budou moci všichni zájemci nechat prověřit své zdraví, a to bez žádanek či předchozích objednávek, a to zdarma. Akce je určena lidem, kteří jsou jen zvědaví na svůj zdravotní stav, i všem, které trápí jakékoliv obtíže a návštěvu lékaře zatím odkládali. Akce se uskuteční v prostorách interního pavilonu a ORL ambulance Nemocnice Nový Jičín v době od 13 do 16:30 hodin. (ipa)