Netradiční prohlídky zámku

Pokud navštívíte první červnovou neděli barokní skvost Novojičínska, zámek v Kuníně, můžete se těšit na netradiční prohlídku. Překrásnými komnatami vás provedou děti. Každý rok zve hraběnka Marie Walburga na zámek do Kunína všechny děti, aby s nimi oslavila jejich svátek. Právě zde totiž zmíněná šlechtična založila jednu z nejlepších škol své doby, pečovala o jejich talent a vychovávala dokonce malého Františka Palackého. Děti mají v tento den vstup tradičně zdarma. Připraven bude i oblíbený historický fotoateliér, ve kterém se můžete vyfofotografovat v historických kostýmech na památku, pohádkové království a spousty soutěží a her.

Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 110 Kč, studenti, senioři 70 Kč

Prohlídky s dětmi začínají vždy po půl hodině od 13 do 15 hodin a organizátoři na ně doporučují rezervaci telefonicky na čísle 556 749 420 nebo e-mailem na kunin@muzeumnj.cz. V tento den se zde konají rovněž klasické prohlídky pokojů se zámeckými průvodci, a to vždy co hodinu od 09 do 16 hodin.