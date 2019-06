Nový Jičín vítá prázdniny

Každoroční vítání prázdnin jen tady! Město Nový Jičín zve všechny malé i velké školáky a jejich příbuzné na zahájení prázdninového režimu. Centrem všeho dění bude v pátek 28. června Masarykovo náměstí. Program na něm odstartuje v 15 hodin a to vystoupením Piráti z nebes, které si připravilo Circus! Dance Studio. V 15.30 hodin vystoupí děti – zazpívat přijdou ti nejmenší z novojičínských mateřských škol pod vedením svých učitelek a sbormistra Josefa Zajíčka. Dalším zajímavým bodem programu bude vystoupení Matýsek a jeho kamarádi, jenž zahraje břichomluvec a držitel zlatého bzučáku Zdeněk Polách. Exhibice parkourového skákání pod názvem Improve Yourself diváky čeká v 17.15 hodin, kdy se na podiu představí profesionální parkourista Lubo se svou skupinou. O půl hodiny se pódia ujmou Fokusáci se svým různorodým programem. K večeru program také nabídne show komika Richarda Nedvěda, který předvede svou „trapnomagii“. Novojičínská pop kapela Echo bude hrát od 20 hodin. Nabitý program uzavře hlavní hřeb celého dne a to vystoupení oblíbeného českého zpěváka Pavla Callty. Současně po celé odpoledne budou probíhat workshopy SVČ Fokus, Circus! Dance studio, rodinného centra Mozaika, ZŠ Komenského 66 a další.