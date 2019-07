O penaltového krále kraje

Jubilejně podesáté se sejdou už v sobptu v Hukvaldech fotbaloví střelci, aby změřili své síly v jedné typické disciplíně pro nejslavnější hru na světě – penaltách.

Za Hukvaldským pivovarem začne všechno dění už dopoledne a o hlavní ceny – odměnu v podobě tří, respektive deseti tisíc korun – se bude bojovat až do večera. „V deset hodin začne registrace pro střelce do 15 let, kopat budou od 10.30. Kategorie Elite pak odstartuje s registracemi ve 12 hodin, o šedesát minut později se rozjede střelba,“ popisuje hlavní organizátor akce Adam Hubeňák.

Pořadatelé však připravili několik překvapení. Mezi nimi bude i jedna speciální cena. „Ve hře bude kromě obvyklostí i podepsaný dres vítěze Ligy mistrů,“ říká Hubeňák.

„Navíc mezi brankáři máme příslib účasti jednoho mládežnického a jednoho exligového. Bohaté ligové zkušenosti bude mít také jeden exekutor. Jména prozradit nemůžu, je ale na co se těšit a stejně jako loni, kdy přišel kopat Mirai Navrátil, i v tomto ročníku se u nás objeví pár známých lidí,“ zůstává tajemný Hubeňák s tím, že připraven bude tradičně i plný tank s Penaltovou jedenáctkou.

„Zraje už šest týdnů, takže se na ni těšíme,“ usmívá se Hubeňák. „Celkově myšlenka akce je jednoduchá. Přijet po sezoně pokecat s ostatními lidmi o fotbale a u toho si kopnout nějakou tu penaltu, bavit se a třeba vyhrát. Je to desátý ročník, věřím, že na naše kulatiny lidé přijdou, protože už několik dní volají a ptají se na informace. Ostatně jako každý rok. Doufám, že si to užijeme,“ uzavírá Hubeňák.