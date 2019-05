Oderský klub hostí pražskou kapelu

Další hudební klubový večer připravil na pátek 3. května Roman Olšina provozovatel hudebního klubu Village Sound v Dělnickém domě v Odrách. Představí se těleso Odd Gifts, jejímž zakladatelem je Ondřej Galuška, jeden z hlavních protagonistů dnes již zaniknuvší skupiny Eggnoise. The Odd Gifts je kapelou a sólovým projektem Ondřeje Galušky, kytaristy, pozounisty, zpěváka a spoluautora písní skupiny Eggnoise, s níž nahrál čtyři alba, která si vysloužila nominace na nejrůznějších českých i zahraničních hudebních cenách. Naživo v projektu vystupují Jaryn Janek, Michael Nosek a Jan Mizler. Skupina vydala dvě alba: O.G. and the Odd Gifts a Migrant Songs, na kterém se jako hosté podíleli James Harries, Alasdair Bouch, Justin Lavash, Bijou Camara a další. Ondřej Galuška je také spoluautorem soundtracku k filmu Jana Hřebejka Svatá Čtveřice. Jeho verze písně Tea and Crumpets vyšla na albu Bazarem Proměn: A Tribute to Vladimír Mišík. Hudební večer v klubu Village sound začíná v 20 hodin. (ipa)