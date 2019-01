Milovníci dobré muziky by neměli chybět na konci tohoto týdne v Jistebníku. Kapela Demos tam v sobotu 1. září pořádá na fotbalovém hřišti TJ ISMM Jistebník, z.s. již VIII. ročník Pidifestu. Od 16 hodin vystoupí v hodinových blocích s půlhodinovými přestávkami na přestavbu pódia kapely Jeseter, Kazachstan, Demos, The Pant, Seven a závěr obstarají Resistcore. (ipa)