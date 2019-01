Poběží se pro radost

Již posedmé se v neděli 14 října uskuteční v Kateřinicích akce Kateřinický trail. Jedná se o běžecký závod pro muže, ženy i děti všech věkových kategorií – trať vede malebnou kateřinickou přírodou a je určená pro všechny, kdo běhají pro radost i pro překonání sebe sama. Závod je rozdělený do 15 kategorií, nejkratší trasa – pro rodiče s dětmi do 6 let- měří 600 metrů, nejdelší trasa je dlouhá 11,5 kilometru. Bližší informace o včetně možnosti registrace jsou na www.trail.katerinice.cz.