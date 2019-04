Pochod a běh J. A. Komenského

Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice a spolek Sport pro všechny Ostrava pořádají první dubnovou sobotu na počest J.A. Komenského akci pro turisty i běžce. Dálkový pochod se koná po čtyřiačtyřicáté; jde se 50 kilometrů ze Studénky (start u nádraží v době od 5:30 do 7:15), 25 kilometrů z Bílovce (start u nádraží od 7:15 do 9:30) a 12 kilometrů se Zátiší (start na konečné tramvají číslo 5 od 10:30 do 11:40). Běh bude po dvaatřicáté; půlmaraton startuje z náměstí v Bílovci v 10:30, na dvanáct kilometrů opět se Zátiší od smyčky v 11:15. „Všechny trasy mají jeden cíl v Ostravě u areálu Sokol Start Poruba,“ upozorňuje za organizátory Jaroslav Andrejko.