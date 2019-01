Pod Trúbou se podává další pyré

Multinžánrový festival Štramberské pyré se vrací po loňské premiéře do Štramberka v sobotu 12. ledna.

Organizátoři i pro letošek slibují smršť krátkých, avšak výživných vystoupení různých žánrů. „Bude rock i punk, folk i folklór, divadlo hudební, vyprávěné i improvizované. Setkají se zde umělci z okolí Štramberka, ale také z Valmezu, Brna, Prahy, Německa, Bosny či Egypta,“ lákají organizátoři.

Menu zahájí brněnsko-štramberské duo A to je pravda! s hudebně-divadelním představení Láska?, které pobaví malé i velké diváky. Punk zastupuje kopřivnická taneční řachanda pro děti i rodiče, která vystupuje jako Líbací robot. Uklidnění přinese vycházející hvězda z Bílovce Gabriela Dreslerová, která představí svou poetickou tvorbu za doprovodu klavíru.

Následuje divadelní chuťovka Martina Haka z Vysočiny, jenž je profesionálním vypravěčem a ze střípků poskládá mozaiku příběhů svých i dávno minulých. „Po loňském úspěchu s recitálem na plechový kýbl chystá i tentokrát hudební překvapení kořenící Štramberák Tomáš Háček. Chutě Balkánu přiveze exkluzivní host Štramberského pyré, bosenská zpěvačka Aida Mujačič, jež v současnosti žije v Praze,“ pokračují ve výčtu vystupujících organizátoři akce.

Novojičíňáka Honzu Geryka možná někteří znají z televize, jeho suchý humor produkovaný při stand-up show se ale jistě bude líbit i těm, co ho neznají. Rockové koření dodá kapela 4DOGS z Valašského Meziříčí, která se na festivalu představí v unplugged verzi.

Tak jako loni, letos ale zcela jinak, zpestří menu improvizační divadlo Pro dnešek, které bude vznikat na motivy diváků před jejich zraky.

Neslýchanou hru zvuků vytvořených pomocí hrkátek, cinkátek, foukátek či ukulele a trubky vykouzlí na pódiu uskupení My Sister Grenadine z Berlína a večer zakončí pražsko-egyptská „klezmerová cimbálka“ Vousy, která zajisté mnoho přítomných roztančí.

Druhý ročník Štramberského pyré se uskuteční v Kulturním domě Štramberk od 14 hodin. (ipa)