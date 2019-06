Polygon bude patřit technice

Sedmý ročník přehlídky více či méně známé techniky na podporu polytechnického vzdělávání v Moravskoslezském kraji je po roce opět tady. Letos se akce koná o víkendu 8. a 9. června, v areálu polygonu společnosti Tatra Trucks. V sobotu od 9 do 15 hodin bude pro návštěvníky přístupná montážní linka podniku Tatra Trucks.

Kdo má zájem navštívit také Technické muzeum TATRA v Kopřivnici, nebo muzeum Oldtimer Kopřivnice, může si vyzvednout si v informačním stanu na akci žetony na zlevněné vstupné. Návštěvníci se mohou rovněž těšit na pestrý doprovodný programem, v sobotu bude hrát například DJ Stoupa, od 10.30 hodin začne koncert skupiny ECHO a odpoledne, od 14.30 se představí Nightshift a Lenka Hrůzová. V neděli vystoupí dopoledne známá kapela Poetika a od půl třetí odpoledne Nightwish revival.

Zájemci se mohou na akci přepravit historickým motoráčkem, jízdní řád a více informací najdou na webových stránkách města Kopřivnice. Parkování i vstup na akci jsou zdarma, pro děti bude připraveno také velké množství atrakcí.V Odrách je akce jednodenní, zato potrvá až do tmy. Program v Zámeckém parku začne v 13 hodin, kdy si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu fotografií Zámeckého parku, otevřená bude zámecká kavárna a začnou tvořivé dílny. V a 19 hodin budou komentované prohlídky parku, mezitím, v 16 hodin, vystoupí sbor Oderský Slavíček a děti ZUŠ, v 17 hodin začne koncert skupiny Tak Co. V 21 hodin mohou zájemci vyrazit od kašny na náměstí na komentovanou prohlídku města a od 22 hodin se uskuteční noční prohlídka nasvětleného parku, kterou zpestří hudební trio.