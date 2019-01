Letošní léto je sice za námi a to budoucí ještě daleko v nedohlednu, neznamená to ale, že si ho nemůžeme přivolat alespoň do naší mysli. K tomu bude stačit navštívit cestopisnou besedu Dariny Klichové Nespoutaná krása Korsiky, která rozehřeje vaše buňky. Beseda se koná ve čtvrtek 18. října v 18 hodin v Muzeu Bílovec. Pro dospělé stojí vstupné 30 Kč, snížené je 15 Kč. (tj)