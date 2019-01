Přes kopec až k přehradě

Milovníci cyklistiky, kteří žijí nebo se objeví v Odrách či v Suchdole nad Odrou mají možnost vyzkoušet si co v nich je, přitom se projedou zajímavou krajinou. Pokud se cyklisté rozhodnou vyjet z oder, dají se po málo frekventované silnici do Pohoře, místní části Oder. Cesta je dlouhá asi tři kilometry a je stále do kopce. Na Pohoři je však odměna v podobě rozhledny umístěné u silnice, která pokračuje do Kletného, místní části Suchdola nad Odrou. Od rozhledny se jede lesní, rovněž málo frekventovanou silnicí pořád z kopce, na konci čeká cyklistu, pokud je to v létě, možnost osvěžení v přehradě Kletné nebo občerstvení v tamním „westernovém“ salónu. Trasu je možno jet i naopak.