Promenádní koncerty nabídnou i známé hity

V neděli 7. června začínají v kopřivnickém Sadu dr. Edvarda Beneše tradiční promenádní koncerty. Konat se budou vždy v neděli v 18 hodin. Dohromady vystoupí pět interpretů, poslední koncert je plánován na 4. srpna.

Jako první zahraje kapela Comar In The Cube, v jejíž tvorbě se střídají intimní snové nálady s punkovou výbušností. O týden později si návštěvníci budou moci poslechnout vystoupení rockové skupiny Antonio, která hraje předělávky populárních písní. Známé hity nabídne také koncert třetí, kde se posluchačům představí uskupení Akuma. Návštěvníci se mohou těšit například na skladby od The Beatles či Elvise. Na předposledním koncertě vystoupí jazzmani Silesian Dixie Band. Na poslední koncert přijede kapela Expedice Apalucha, která hraje pop-rock s nádechem blues.

Oproti minulým ročníkům se letos koncerty nekonají před kulturním domem, ale v parku. V případě špatného počasí se přesunou do Ringhofferovy vily nebo kulturního domu. Vstupné je volné.