Řeč bude o dětech Františka Ferdinanda d´Este

Ten, kdo se zajímá o historii, neměl by chybět na přednášce, která se ve čtvrtek 13. září odpoledne uskuteční v oratoři kostela sv. Josefa ve Fulneku. Slova se ujme historik Slezského zemského muzea Kamil Rodan, který povypráví o životních osudech dětí Františka Ferdinanda d´Este. Na přednášce se stejnojmenným názvem se tak posluchači například dozví, co se stalo s dětmi po smrti rodičů při atentátu v Sarajevu na konci června roku 1914, kdo se o ně tehdy postaral, anebo to, co dále prožívaly ve svých životech. Beseda začíná v 17 hodin, vstupné se pohybuje od 20 do 40 korun.