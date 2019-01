Relaxko – Fulnek

Relaxko, wellness centrum s ubytováním, se nachází ve Fulneku na adrese Na Slezsku 315. Kromě klasického wellnes, cvičení pilates nabízí také něco pro ty, kdo rádi posilují. Fitness centrum je tam rozděleno do několika zón. V cardio zóně jsou čekají tři běžecké trenažéry a dva cross trenažéry a veslařský trenažér. Oblíbenou částí jsou věže na posilování prsních a zádových svalů, dále lavice na posilování břišních a zádových svalů a také zóna na posilování svalů dolních končetin. Součástí posilovny je i vibrační plošina, která svými vibracemi vytvaruje každou část těla. Otevřeno je od pondělí do pátku v době 7 až 10 hodin a 15 až 21 hodin, v sobotu je zavřeno, nedělní provoz je od 17 do 21 hodin. Více na www.relaxko.cz.