Replay sportovní centrum – Frenštát pod Radhoštěm

Za sportovní rodinné centrum, lze považovat areál Replay ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici U příkopy. Návštěvníci sportovní části si mohou zahrát tenis, badminton, squash, stolní tenis, na své si přijdou i vyznavači lezectví na boulderingové stěně a milovníci opálené kůže jistě přivítají solárium.

Až padesát dětí se vejde do části zvané Replay dětský svět, kde jsou k dispozici malé hřiště, průlezky, skluzavka, malá horolezecká stěna, balonové bazénky a další dětská lákadla pro děti do 12 let. Pro dospělé je tady kavárna a wifi připojení. Hodina stojí padesát korun.

Více na www.replays.cz