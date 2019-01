Říše panenek potrvá už jen chvíli

Již jen poslední dva dny mají případní zájemci možnost zhlédnout kouzelný svět starých a ještě starších panenek i dalších hraček. Poutavá výstava ve Výstavní síni na Staré poště na Masarykově náměstí v Novém Jičíně zahrnuje kromě panenek také kočárky, dětské kuchyňky nebo rovněž ukazuje, jak se kdysi panenky tvořily. Otevřeno je od 9 do 11 hodin a od 14.30 do 17 hodin, ale již jen do zítřka. Potom tento dětský svět, který jistě ocení nejen školáci a předškoláci, ale nostalgicky si při něm povzdechnou i dospělí, zmizí.