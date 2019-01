Rockový nářez v Kuníně

Prorock Fest je název nového rockového festivalu, jehož první ročník se uskuteční první červnovou sobotu v Kuníně. Na místním fotbalovém hřišti se představí řada kapel, zahrají například oderští Menu 65, hardcore-metalová kapela Black Adder, dále skupiny Old Coccots, HC 3, Secrets of Separation nebo Bad Joker´s Cream. Chybět nebudou ani Animals in Town či novojičínští PJ Harvey Tribute Band. Akce se koná v sobotu 2. června od 15 hodin u příležitosti 3. výročí otevření Prorock bistra v Kuníně.