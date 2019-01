Diakonie Českobratrské církve evangelické pořádá spolu s městským úřadem v Příboře Šatník, sbírku nepotřebného oblečení. Konat se bude od 10. do 14. září a od 17. do 21. září vždy od 8 do 17 hodin v domě s pečovatelskou službou v ulici Jičínská.