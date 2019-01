Septemberfest nabídne dvacítku různých piv

Jedenáctý ročník Valašského Septemberfestu opět po roce opanuje Frenštát pod Radhoštěm. Jeho příznivci se ho dočkají tentokrát již na samém začátku měsíce, a to v sobotu 2. září mezi 15. hodinou a půlnocí v Liščím mlýně. Více než dvacet druhů čepovaných piv potěší milovníky piva a zábavy v Liščím mlýně. Malé návštěvníky zase zaujmou nafukovací atrakce a nové soutěže, s nimiž na ně budou čekat animátorky. Ani o hudbu nebude na Septemberfestu, rodinném festivalu piva a grilování, nouze. Postarají se o to rovnou čtyři kapely, valašskomeziříčská rocková kapela Koridor, revival Věry Špinarové Jawa, Olympic revival a brněnská blues rocková kapela Tatlo Quartet. After party bude ve frenštátském penzionu pokračovat od 22 hodin. Slosovatelné vstupné bude 30 korun.