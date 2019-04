Máte doma malé čtenáře? Vezměte je na přátelské posezení do frenštátské knihovny. To bude spojeno s vyprávěním pohádek a tvořením. Akce v rámci Klubu sovičky s názvem Smějeme se s pohádkou je určena pro děti do 4 let v doprovodu dospělé osoby nebo staršího sourozence. Čtení proběhne ve čtvrtek 11. dubna od 9 hodin, vstup na něj je zcela zdarma.