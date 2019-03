Sněhová královna v kině

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda. Její největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství. Ve svém novém dobrodružství se Gerda bude opět moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů, jejich krále Arroga a také na doprovod statečného mladíka Rollana. Podpoří ji i parta pirátů, v níž nemůže chybět její kamarádka Alfida. A nečekanou pomoc Gerda najde i na straně svého protivníka. Haraldův syn, princ Anders, totiž skrývá nečekané tajemství, kterým tatínka určitě nepotěší. Co to bude?

To uvidíte ve filmu Sněhová královna: V zemi zrcadel, který promítá Kino Štramberk v neděli 24. března od 17 hodin. Lístek na animovanou komedii stojí 60 korun.