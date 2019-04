Sobota bude patřit dětem

Na pohádku O křišťálovém srdci se mohou těšit zejména děti ze Studénky. V Dělnickém domě ve Studénce mohou v sobotu 13. dubna vidět pohádku, která je vtáhne do věčného souboje mezi dobrem a zlem, kdy dobro nakonec vítězí i v tomto příběhu.

Hlavní hrdinka této pohádky je dobrosrdečná a milá Alžbětka. Svoji starší sestru Agátu má upřímně ráda a vidí na ní jen to dobré. Chamtivá Agáta ji však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se zlobě a manipulaci neumí bránit a trvá to tak dlouho, dokud se nerozhodne změnit svůj osud k lepšímu. Naštěstí má dobrého přítele, moudrého lesního mužíčka Otakárka, který jí radí a pomáhá. A tak se z bojácné Alžbětky stává statečné děvče, které nepodléhá zlu, a vítězí. Především nad svým vlastním strachem, ale dokonce se jí podaří otevřít oči a srdce své sestře Agátě. Pohádka je nejen veselá a plná vtipných situací, převleků, písniček, bohatých kostýmů, scény a rekvizit, ale zároveň obsahuje mravní ponaučení a nutí nás k zamyšlení.

Je bohatství a moc zárukou štěstí? Jak se můžeme postavit proti lži a manipulaci? Jakou cenu má pro člověka láska a dobro? Obě hrdinky se však musí o své štěstí samy přičinit.

Pohádka trvá 50 až 55 minut a je vhodná pro děti od 3 do11 let, rodiče i pedagogy. Začíná v 15 hodin, cena vstupného je 50 korun.