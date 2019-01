SpalGym - Kopřivnice

Fitness centrum SpalGym se nachází v objektu Restaurace Sever ve Francouzské ulici číslo 1199/21. Nabízí 4 zóny. Silová zóna má klasickou posilovnu s činkami, posilovacími stroji a dalším vybavením, Lifterna je speciální prostor pro silový trojboj a vzpírání – nabízí například možnost vyzkoušet si originální olympijskou dřepovací klec. V kardio zóně je možné pustit si oblíbený film z vlastní flešky a přitom spalovat kalorie, k dispozici je i lanový trenažér. Na své si přijdou i milovníci street workoutu, kteří mají k dispozici obrovskou workoutovou věž. A kdo má chuť může využít i boxovací pytel! Dalšími nabízenými aktivitám jsou jóga, skupinová cvičení aerobic a pilates, či cvičení s vlastní váhou. Otevřeno je od pondělí do pátku v době 8 – 21, v sobotu se zavírá o hodinu dříve a neděle má provozní dobu od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin. Více na: http://spalgym.cz.