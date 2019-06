SPORT FEST 2019

Historické centrum Nového Jičína bude v sobotu 15. června tvořit kulisy sportovního festivalu. Kromě tradičního streetballu čekají sportovní veřejnost ještě atletické a cyklistické závody. Celý program proběhne na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích.

Prezentace do běžeckých disciplín bude probíhat od 9.00 do 9.45 a pro cyklistické závody pak od 14.00 do 14.45 hodin. Pořadatelé ze SVČ Fokus Nový Jičín připraví trasy pro děti i dospělé. Turnaj ve streetballu startuje na náměstí v 9.00 hodin.