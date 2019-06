Sportem ku zdraví

V sadu Dr. E. Beneše se ve čtvrtek 20. června vyžijí cyklisté. Koná se Amatérský závod mladých cyklistů a akce, která doplňuje květnovou výzvu Do práce na kole. Vyhlášení výsledků se dočkají týmy, které na jaře jezdily každý den do svého zaměstnání na kole. Součástí bude také závěrečný večírek akce. Závod startuje od 16.30 hodin a má oficiální název Cyklohrátky. Účastníci budou rozděleni do čtyř kategorií, ze které budou oceněni první tři. Od 18 hodin začíná party ke květnové cyklistické výzvě. Doprovodným programem bude prohlídka sanitního vozidla ZZS MSK a dráha zručnosti.