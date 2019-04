Studénka si připomene rodáka kardinála Tomáška

U příležitosti 120. výročí narození slavného studéneckého rodáka Františka Tomáška se v úterý 30. dubna a zejména ve středu 1. května koná ve městě několik akcí. Zpátky do školy se jmenuje úterní akce, kterou přichystali žáci a učitelé Základní školy T. G. Masaryka ve Studénce k oslavě 90 let fungování této školy na ulici 2. května. Návštěvníci se mohou těšit na kulturní vystoupení, komentované prohlídky školy s průvodci, které budou v 14.45, 16.00 a 16.30 hodin, prodej sazenic a drobných výrobků žáků, na výstavu historických školních předmětů a fotografií, výstavu žákovských prací a výstavu František kardinál Tomášek, věnovanou slavnému rodákovi ze Studénky, po němž ponese škola od 1. září čestný název Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace. Ve středu 1. května se pak od 14 hodin v kostele sv. Bartoloměje ve Studénce uskuteční slavnostní mše svatá za Františka kardinála Tomáška, kterou bude celebrovat Jeho Eminence arcibiskup pražský, primas český, kardinál Dominik Duka. O den později se otevře pro veřejnost výstava To byl František kardinál Tomášek v místním zámku, která zde bude ke zhlédnutí až do 30. října 2019. (edm)