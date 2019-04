Superhrdina na zavolání

V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě Billyho Batsona stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama. Shazam s dokonalým tělem a vyrýsovanými svaly si však uchovává duši dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal každý teenager, kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval si je! Umí létat? Má rentgenové vidění? Dokáže rukama vrhat blesky? Dokáže se vyhnout zkoušce ze sociologie? Shazam se vydává otestovat hranice svých schopností s radostnou bezstarostností dítěte. Jak už to tak ale bývá, bude mu v cestě stát zlo - smrtící síly ovládané Dr. Thaddeusem Sivanou. Nový dobrodružný film Davida F. Sandberga Shazam, do kterého obsadil Zacharyho Leviho, Marka Stronga, Rona Cephase Jonese a další, hraje Kino Kopřivnice v pátek 5. dubna od 20 hodin. Lístek na něj stojí 130 Kč.