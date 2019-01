Z pohádky do pohádky v rytmu různých tanečních forem. Na to láká taneční představení členů kopřivnického Tanečního centra a reprezentační skupiny Thara DC spolu s dětmi z DDM i všemi přihlášenými do programu Kopřivnický karneval, který se neuskutečnil z důvodu nepříznivého počasí. Součástí bude i představení nadějné malé hendikepované tanečnice Karolínky Dejové.

Už v sobotu 14. října od 14 hodin ve velkém sálu Kulturního domu v Kopřivnici.