Šlágry první republiky a jazz age, to bude náplň nedělního podvečera 3. září od 18.00 hodin. Město a zejména příznivce jazzu a swingu 30. a 40. let minulého století navštíví populární Lam-Trio. Ve složení Ladislav Kokeš – housle, kornet, melofón zpěv, Milan Holub – kontrabas a Aleš Nitra – kytara, ukulele, zpěv muzikanti přivezou oblíbenou Tančírnu do kulturního domu v Příboře. Vstupné na jazzový večer bude 50 korun.