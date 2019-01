Před pár dny začala v čítárně knihovny v kulturním domě v Kopřivnici nová výstava černého humoru The Tap Tap načerno Turné černého humoru. Na ní mohou návštěvníci zhlédnout vtipy kreslířů z dílen pánů Doušy, Fefíka, Hrdého, Koštýře, Rakuse, Setíka a Vrány. Zavítat na výstavu je možné každý všední den kromě středy od 7.30 do 17 hodin, a to zcela zdarma. Výstava v Kopřivnici potrvá do 17. srpna. (tj)