Titanic opět ožívá

Chcete se pořádně pobavit? Pak vyrazte na vtipnou parodii dvou komiků v mnoha úlohách. Ta nese prostý a jednoduchý název Titanic. Gigantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století, velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné konce – to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Na co potřeboval Hollywood davy statistů a výpravné dekorace, dokážou zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních technik imaginace, představivosti a pochopitelně zázraku? Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi světa. Text Johna Fiskeho slavil úspěch už u sousedů na Slovensku, kam ho přivedl jeho velký fanoušek Milan Lasica. Na českou divadelní scénu se dostává poprvé. Do Dělnického domu Odry příběh přiveze Divadlo Kalich Praha ve čtvrtek 11. dubna. V hlavních rolích uvidíte Filipa Blažka a Miroslava Vladyku, představení začíná v 19 hodin. Za lístek na komedii zaplatíte 430 Kč.