Tošovice: Letní Heipark Day 2018 už tuto sobotu

Už tuto sobotu 25. srpna proběhne v zábavním areálu Heipark Tošovice u Oder velký Letní Heipark Day 2018. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý hudební program v podání Captain Jack, Lunetic nebo kapely Holki, nebudou chybět atrakce, úniková hra, workshopy pro děti nebo adrenalinový překážkový běh HEI RUN. Vstupné je pro děti od 7 do 14 let 200 korun, děti od 15 let a dospělí mají vstup za 350 korun. Den plný hudby, atrakcí a letní pohody začíná v 9 hodin ráno. (tj)